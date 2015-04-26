مسيرات شعبية بالعريش احتفالا بتقليص ساعات الحظر

شهدت شوارع مدينة العريش خروج آلاف الأهالى ليلا احتفالا بقرار رئيس الجمهورية بتقليص ساعات الحظر داخل المدينة من الساعة الثانية عشر مساء حتى السادسة صباحا.

وجابت المسيرات شوارع وسط المدينة وشارع البحر وخلالها هتف المشاركون لا للإرهاب وهم يحملون علم مصر وسط فرحة عارمة بين الأهالى.

وشارك فى المسيرات عدد من الشباب الرافضين بشكل كلى لتجديد الحظر والمطالبين أن يلغى كليا من شمال سيناء.



>

جانب من المسيرة بالسيارات



>

الآلاف يشاركون فى المسيرة

- موجز أخبار مصر للساعة 6.. طوارئ وحظر تجوال 3 أشهر فى مناطق بشمال سيناء