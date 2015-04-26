باسم مرسى يثير الجدل من جديد بصورة لـ"قفاه" معلقا: من ينتقد ينتقد

أثار باسم مرسى مهاجم فريق الزمالك، الجدل من جديد بعدما نشر صورة له بـ"القفا" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" وعلق عليها قائلاً: "لا أحد يشغلنى كل ما يشغلنى الطريق إلى الدرع من ينتقد ينتقد لا أنظر خلفى".

كان باسم قد أثار ضجة كبيرة بعدما قام بنشر صورته وهو يحمل قميص المنتخب رقم 22 والذى كان يرتديه من قبله محمد أبو تريكة نجم الأهلى السابق، وظهر باسم فى الصورة مخرجا لسانه وفى يده "قرن فلفل أحمر" ليتعرض لهجوم عنيف بعدها بسبب طريقته الاستهزائية التى ظهر بها فى الصورة.

وتبعها بالإشارة بـ"الذبح" عقب إحراز الهدف الثانى لفريقه أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، وإنتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/0، ليثير اللاعب التكهنات حول تلك الإشارة، ولمن موجهة بالتحديد.

باسم مرسى يحرز الهدف الثانى للزمالك أمام الاتحاد

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باسم مرسى: أتعرض لحملة شرسة لإيقافى محلياً وعلاقتى بالجميع جيدة