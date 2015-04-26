هشام جنينة لـ "TEN" تلقيت "تهديدات شفهية" من قيادات بوزارة الداخلية

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه وصلته "رسائل تهديد شفهية" من قبل قيادات بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه شخص لا يقبل التهديد أو الترويع، وسيعمل على مقاضاة من ساهم فى تشويه صورته.

وأضاف "جنينة"، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، "أنا لا أهدد ولا أرهب، وثقتى فى نفسى وفى الله لن تتزعزع مع احترامى الشديد للجميع".

ورداً عن طبيعة تلك التهديدات قال: "لن أخوض فى التفاصيل إلا عندما أقاضى من وجهوا لى التهديدات، ومنهم اللواء خالد ثروت الذى كان قائمًا بالعمل على رئاسة قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، فهو أحد الذين شاركوا فى تشويه صورتى واتهامى بالانتماء للإخوان".

- هشام جنينة: أنا ابن القضاء والشرطة ولا يمكن المزايدة على ولائى لهما