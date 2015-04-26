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بالفيديو.. طالبات يعرضن "سيديهات مدرس البحيرة" ويؤكدن: تحتوى مواد إباحية

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بالفيديو.. طالبات يعرضن "سيديهات مدرس البحيرة" ويؤكدن: تحتوى مواد إباحية بالفيديو.. طالبات يعرضن "سيديهات مدرس البحيرة" ويؤكدن: تحتوى مواد إباحية
أثبت عدد من الطالبات، ضحايا مدرس بالبحيرة وزع عليهن سيديهات تحتوى مادة جنسية، أنها تحتوى أفلامًا إباحية وليس لها أى علاقة بالمواد العلمية.
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ما أثبتته الطالبات عكس كلام الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن مدرس مدرسة حوش عيسى الثانوية بنات المتهم بإعطاء دروس خصوصية وتوزيع أسطوانات على البنات بقيمة 10 جنيهات للأسطوانة، اعترف فى التحقيق بإعطاء دروس خصوصية وتقديم أسطوانة للبنات عليها أنشطة خاصة بالصف الأول الثانوى متعلقة بالحاسب الآلى، ولا يوجد بها أفلام إباحية، وهو ما أثبتته التحقيقات.

وقالت طالبة بمدرسة حوش عيسى، وضحية توزيع مدرس سيديهات جنسية لطالبات المدرسة، خلال برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم 2 والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، إنه تحرش بالعديد من الطالبات، ووزع عليهن الأسطوانات، مطالبة بعدم عودته للتعليم مرة أخرى ومحاسبته على فعلته.

وأضافت الطالبة، أن الأسطوانات التى تم توزيعها على الطلاب داخل المدرسة بها أفلام إباحية وليست مادة علمية عن منهج الأطلس العربى الإلكترونى، وهو ما أكده أكد الدكتور أنور، ولى أمر إحدى الطالبات داخل المدرسة.

جدير بالذكر، أن إيهاب قريطم، مدرس الحاسب الآلى بمدرسة حوش عيسى الثانوية، بمحافظة البحيرة، والمتهم بتوزيع سيديهات "مخلة بالآداب" لطالبات المدرسة، نفى ما نسب إليه من الاتهامات، موضحًا أن الأسطوانات التى تم توزيعها على الطالبات داخل المدرسة بها مادة علمية عن منهج الأطلس العربى الإلكترونى، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من داخل المدرسة بمعرفة الشئون القانونية، وتم فحص الأسطوانات ولم يبث داخلها وجود أى مواد جنسية أو إباحية.

وأضاف إيهاب قريطم، أنه قام بتوزيع الأسطوانات على 6 طالبات داخل المدرسة، وجميعها تحتوى مواد تعليمية وليست مواد إباحية، موضحًا أن هناك استهدافًا من قبل مغرضين يريدون تشويهه، نافيًا فصله عن العمل داخل المدرسة، وأنه لم يصدر قرار فى هذا الأمر إطلاقا أو اتخاذ أى إجراءات ضده، وأن التحقيقات انتهت إلى تبرئته من توزيع سى دى يحتوى على مشاهد إباحية.

فيما أكد المهندس يحيى حمدى، أحد أولياء أمور إحدى الطالبات داخل المدرسة والتى تسلمت "سى دى" من المدرس، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن الأسطوانة خالية من المواد الإباحية وبها مادة عملية "منهج مشروع الأطلس العربى الإلكترونى".

- "تعليم البحيرة": لا توجد مشاهد إباحية بأسطوانات مدرس "حوش عيسى"

- وقف مدرس عن العمل وزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة
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مصر 365

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