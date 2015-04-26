وزيرة خارجية أستراليا : سنواصل السعى لدى جاكرتا لاستعمال الرأفة مع الأستراليين المحكوم عليهما بالإعدام

أعلنت جوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا أمس السبت أنها ستواصل السعى لدى جاكرتا من أجل استعمال الرأفة مع اثنين من المتهمين الاستراليين المحكوم عليهما بالإعدام، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة منهما وإعلانهما بقرب تنفيذ هذا الحكم.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن وزيرة الخارجية الأسترالية، أكدت فى بيان أصدرته بهذا الصدد أن السلطات الإندونيسية أبلغت المسئولين بالقنصلية الأسترالية بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الأستراليين بات وشيكا.

وقال البيان إن السلطات الإندونيسية أبلغت أيضا المسئولين بالقنصلية الأسترالية بان الرجلين اندورا تشان ومايوران سوكو ماران سوف يعدمان – وشيكا – فى سجن نوسا كامبانجان بوسط جزيرة جاوة .

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإندونيسى رفض قبول الطعن المقدم من المتهمين الاستراليين فى حكم الإعدام بوصفهما المتهمان الرئيسيان فى عصابة تهريب المخدرات والتى ألقى القبض على أفرادها في بالي عام 2005 قبل قيامها بتهريب 3ر8 كيلوجرام من الهيروين عند عودتهما للأراضى الأسترالية.

أ ش أ