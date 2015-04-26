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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/26
يمتلك أصحاب عزيمة وإصرارا، وحدسا عاليا، لكن الغيرة تقتلهم، وكثيرى الرفض، تصرفاتهم مائلة للسيطرة، محبين للتملك، كتومين للأسرار وعنيدين، والمرأة تحديدا سلاحها الأقوى هو تلك الحاسة السادسة التى تملكها النساء بوجه عام وتتمتع هى بها بوجه خاص، الأمر الذى يُتيح لها أن تقرأ الأفكار وتستبق الحوادث وتحل الألغاز كما لو كانت ساحرة حقيقية.
>يتوقع بعض الأشخاص الكثير منك، عليك التصرف بمسئولية أكبر وبإخلاص. لكن الحب والرفقة أهم ما فى اليوم.اقضِ بعض الوقت اليوم مع أسرتك أو مع الشريك. انتبه فالشريك قد يغار من الأصدقاء والزملاء أيضا. تلقيت خلال الفترة الأخيرة العديد من الدعوات لحضور بعض الاحتفالات ولكن بمفردك. ستكون فكرة جيدة إذا عرضت على الشريك حضور هذه الاحتفالات معك.

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مصر 365

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