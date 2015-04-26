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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/26
يتعاطف مولود مع الآخرين، كما أنه صاحب خيال، حساس، عاطفى، لطيف، غير أنانى، لا تهمه الماديات. ولكنه مثالى، يتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد، وعند تناول الطعام ينتاب مواليد هذا البرج حالات الشراهة والإسراف فى الطعام فى حالات الحزن أو الفرح.
>خذ حياتك بمحمل الجد، ينبغى أن يكون هناك هدف أكبر، أدخل بعض الإثارة فى حياتك لتكون فخورا بنفسك. حاول إرضاء حبيبك وأعد له مفاجأة خاصة يمكن أن تكون هدية صغيرة أو دعوة على العشاء. تحتاج إلى الشعور بالطمأنينة هذا اليوم. المشاكل الأخيرة التى وقعت بينك وبين بعض الأصدقاء أو حتى مع الحبيب جعلتك تشعر بأنك غير محبوب وشخص غير مرغوب فيه من قبل الآخرين. ربما تتعامل مع الموقف بجدية أكثر من الآخرين.
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مصر 365

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