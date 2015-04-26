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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2014/4/26

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2014/4/26 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2014/4/26
مواليد ينقضون على الثلاجة ونقطة الضعف لديهم هى حبهم للأطعمة التى تذوب فى الفم كالجبن والقشدة والشيكولاتة، كما يتسم بالخبث وانتقاداته اللاذعة، إنه أيضاً مزاجى، سريع الغضب، متشبث بالأشياء وغير قادر على عدم إتعاب عقله.
>ينصح خبير الأبراج أصحاب برج السرطان اليوم لا داعى للعصبية والاندفاع فى تعاملك مع الآخر، ستكون شديد الحرص على تلبية كلّ احتياجات الشريك لإرضائه وللتعبير عن مدى حبك له. إذا كنت تواجه بعض الخلافات فى علاقتك به، فهذه الفترة مناسبة لتجاوزها بسلام ولتنعما بالهدوء والسكينة والانسجام فيما بينكما. الروتين والرتابة اليومية قد تؤثر سلبا على مردودك وحياتك المهنية، فلا تتردّد إذن فى أخذ قسطا من الراحة للتخلص من كلّ الضغوطات ولتتمكن من استعادة نشاطك وحيويتك المعهودة.

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مصر 365

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