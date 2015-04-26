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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/26
يعتقد البعض أنه معقد، لأنه ينظر للأمور بطريقة متشابكة وغير منطقية، والواقع أنه يعيد كل البعد عما يسمى بالتعقيد فالجوزاء الهوائى من المستحيل أن يقبل الأشياء دون فهمها والاقتناع بها، فعالمه يتكون من أسس ثلاثة: العقل، المنطق، والنظام، وهو يحتاج هذه الأسس كى يتمكن من فهم الأشياء وإلا لن يتقبلها ولن تدخل عقله.
>سترتكب بعض الأخطاء العابرة، مزاجك المتقلب قد يؤثر سلبا على علاقتك بالشريك فكن حذرا، وحاول الحفاظ على حياتك العاطفية بالتخلص من كلّ ما من شأنه أن يعكر صفوكما. ثق بنفسك وبقدراتك ولا داعى للخوف، إذ أنّك ستتمكن من تجاوز كلّ الصعوبات والمضى قدما فى حياتك العملية.
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مصر 365

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