حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/26

كرم مواليد برج الأسد يُعيد إلى الأذهان ذكرى العصور الغابرة حيث كان الملوك والأمراء يعيشون حياة البذخ والإسراف . إذا دعوا إلى مائدتهم قدموا الطعام والشراب بكثرة وأحاطوا مدعوينهم بكل ضروب الوجاهة والعز . من الطبيعى أن يتعرض بعضهم للخسائر المادية، حتى للإفلاس، بين الفترة والأخرى. ومع ذلك يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية. ومقابل ذلك لا يردون محتاجاً ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله.

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شبكةعيونالإخبارية

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