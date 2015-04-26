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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/26
كرم مواليد برج الأسد يُعيد إلى الأذهان ذكرى العصور الغابرة حيث كان الملوك والأمراء يعيشون حياة البذخ والإسراف . إذا دعوا إلى مائدتهم قدموا الطعام والشراب بكثرة وأحاطوا مدعوينهم بكل ضروب الوجاهة والعز . من الطبيعى أن يتعرض بعضهم للخسائر المادية، حتى للإفلاس، بين الفترة والأخرى. ومع ذلك يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية. ومقابل ذلك لا يردون محتاجاً ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله.
>النجاح الذى ستحققه اليوم قد يجلب لك الأمان المادى الذى يضمن لك مستقبلا أفضل مع أسرتك وحبيبك. يسعى حبيبك لجذب اهتمامك لمنحه بعض الوقت الخاص مع ازدياد مسئولياتك القادمة. أعطِ أفضل ما لديك اليوم وستحصل على الأفضل غدا، تبدو قلقا اليوم بسبب توتر وضعك المالى هذه الأيام. من المفترض أن تحصل على مبلغ من المال اليوم، ولكن لسوء حظك ربما يخبرك شخص ما بأن هذا المبلغ سيتأخر يوما أو أكثر. عندما تتلقى هذا الخبر ربما يزداد شعورك بالقلق. يجب أن تتحقق من كل شىء اليوم بنفسك.
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مصر 365

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