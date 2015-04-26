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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/26
يعمل باستمرار لتحسين أوضاعه بانضباط وصرامة، قد يبدو قاسيا فى بعض الأحيان . يأخذ الحياة بكثير من الجدية، يواصل سيره إلى الأمام مختصرا الطرق متسلحا بالواقع، متجنبا العراقيل التى قد تعيق تقدمه، يحب المقتنيات الفاخرة، ذات الجودة العالية، العمل والمنزل هما أهم ما فى حياته، يعطى أهمية كبرى للاحترام العميق للشعور بالواجب للإخلاص ولقوة الرباط العائلى، يفضل أن يلعب دوره بنجاح كرب عائلة أو ربة عائلة.
>تتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم لأصحاب برج الجدى لديك اليوم رغبة عارمة فى التعبير عن عواطفك ورغباتك لشخص مميز فى حياتك. حالتك العاطفية ستكون فى أعلى مستوياتها بمجرد جلوسك بالقرب من الحبيب. عليك الثقة بإحساسك وأفكارك فهذا أول شىء سيجذب الطرف الآخر لك، تسترجع بعض الذكريات اليوم بسبب تفكيرك المستمر فى الأهل والأصدقاء الذين يقيمون فى مكان ما بعيد عنك. تشعر بالشوق والحنين لهم ولكن نحذرك من أن يتحول هذا الحنين إلى اكتئاب وحزن. حاول أن تتصل بهم وإذا لم يتسن لك ذلك، ألق نظرة على ألبوم الصور الخاص بك وهؤلاء الأشخاص.
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مصر 365

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