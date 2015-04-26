حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/26

يتسم أصحاب برج الحوت بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى. وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سيكون هناك تفاهم وتوافق كبير فى علاقتك بالآخر كما ستكون أكثر اهتماما وأكثر تعلقا بالشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على تجاوز كلّ المشاكل والتوترات التى من شأنها أن تنشأ فيما بينكما. على الصعيد المهنى. حذار من الغرور والثقة المفرطة فى النفس.
>
>سيكون هناك تفاهم وتوافق كبير فى علاقتك بالآخر كما ستكون أكثر اهتماما وأكثر تعلقا بالشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على تجاوز كلّ المشاكل والتوترات التى من شأنها أن تنشأ فيما بينكما. على الصعيد المهنى. حذار من الغرور والثقة المفرطة فى النفس.
>