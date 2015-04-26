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حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/26
تتمتع المرأة فى بصفاء الفكر ونقاء السريرة وإن لم تكن ساذجة إلى الدرجة التى يعتقدها البعض . إنها على العكس بعيدة عن السذاجة يصعب جرها إلى شرك الكلام المنمق المعسول، ومقابل ذلك ينم حديثها دائماً عن تهذيبها الفطرى وتتسم جميع تصرفاتها بالنبل والتواضع، وذلك على الرغم من الإعجاب والثقة بالنفس المعروفين عنها.
>اليوم قد تجد العديد من الأحداث التى تثير التوتر فى حياتك العاطفية. ربما عليك إعطاء بعض الأولوية لعلاقتك بشريك الحياة. قد تثير العائلة بعض القلق نحو علاقتك العاطفية لكنك ستتغلب عليها. عليك أخذ استراحة من كثرة التفكير والمجادلات والتحدث من القلب. الآخرون سيأخذون كلامك على محمل الجد عندما تكون صادقان حدث غير متوقع تماما اليوم قد يبعدك عن الشريك ولكن بشكل مؤقت. قلقك على الحبيب قد يشتت تركيزك أثناء قيامك ببعض المهام. قد تشك فى بعض أهداف ودوافع الحبيب، ولذلك ننصحك أن تتحدث معه بشكل مباشر. المشاكل الصغيرة ستتحول إلى تحديات يوما ما، خاصة إذا تركناها دون التعامل معها بشكل فورى.
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مصر 365

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