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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/26
يعمل الحمل لتأمين مستقبله بحيث يقيه العوز والحاجة للآخرين، فى سن النضوج يصبح أكثر هدوءاً، شاردا بفكره إلى البعيد، متألماً متحيراً فى وسائل الخلاص التى تساعد فى إنقاذ البشرية. يمل هموم العالم.
>اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ بعض القرارات التصحيحية. اليوم ملىء بالحظ وتحقيق الأمنيات التى ترغب فيها. عليك التحدث مع حبيبك والتخطيط سويا لمستقبلكما. ستبدأ الأمور المثيرة فى الحدوث فى أقرب وقت تتخيله، حدد أولوياتك وكن قادرا على التعامل مع متطلباتك المتعلقة بالوقت والمال.لا يمكنك اليوم أن تتكيف مع المناخ أو الجو العام بسهولة. ربما تشعر بالتهاب فى الحلق أو الأنف. إذا شعرت بأى أعراض لأى مرض، عليك أن تذهب للطبيب على الفور، لأن الوضع قد يتطور وحينها لا ينفع الندم. ربما يتسبب شعورك بالمرض اليوم فى عدم القدرة على القيام بأى شىء.
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مصر 365

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