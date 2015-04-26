حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/26

أكثر الأبراج تفاؤلاً هو القوس، إضافة إلى حبه للحرية، إنه غالباً شخصية مرحة ذو روح جميلة، ومستقيم صاحب فلسفة، متفائل بصورة عمياء، مهمل، غير مسئول، سطحى، غير لبق، قلق، ويؤمن أصحاب البرج أن الخط المستـقيم أقصر الطرق إلى الهدف.

>ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب القوس بتوخى الحذر فى المغامرات العاطفية، إذ أنّ عواقبها ستكون وخيمة على حياتك وعلى استقرارك العائلى. من الناحية المهنية، إذ أنّ هناك العديد من الفرص المناسبة لتحقيق نجاحات هامّة فى حياتك العملية. هناك استقرار على الصعيد المالى.

شبكةعيونالإخبارية

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