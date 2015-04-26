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حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/26

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حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/26 حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/26
الميزان برج اجتماعى، دبلوماسى، مؤدب، رومانسى، ساحر، سهل الانقياد، صاحب مبادئ ومسالم. ولكنه متردد، قابل للتغيير، ساذج، يتأثر بسرعة، منطوى على نفسه، يتناول الطعام بشكل عشوائى ويميل إلى السمنة.

تحب امرأة الميزان العمل خارج البيت قبل الزواج وبعده، وهى تهدف من وراء عملها إلى المال الذى تعتبره بطاقة دخول إلى عالم الجمال والذوق الرفيع . وإذا فكـّرت فى المال أيضاً فمن أجل زوجها الذى تعزه وتحترمه أكثر من أى إنسان آخر.


>تتعثر فى طريقك بموارد هائلة تغير الكثير من مسار حياتك. الحظ يقف على عتبة بابك، كل ما تحتاج إليه أن تنظر إلى الحياة بحيوية متجددة. عليك إظهار جاذبيتك وذكاءك الاجتماعى الذى يميزك عن الآخرين.أنت محظوظ جدا اليوم، ولذلك قد تحتفل بأكثر من مناسبة. تتلقى اتصالا من شخص ما مهم بالنسبة لك على المستوى الشخصى. هذا الاتصال قد يكون له دور فعال فى علاقتكما. التقيت على الأرجح بهذا الشخص مرات عديدة خلال الفترة الأخيرة، ولكنه ما زالت أمامك فرصة اليوم أيضا لتلتقى به فى المساء.
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مصر 365

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