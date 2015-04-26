توقعات الأبراج يوم الأحد 2014/4/26

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2014/4/26

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الحمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2014/4/26

توقعات جاكلين عفيفى لبرج الثور اليوم الأحد

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2014/4/26

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2014/4/26

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج السرطان

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/26

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/26

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء الأحد

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/26

>يعمل الحمل لتأمين مستقبله بحيث يقيه العوز والحاجة للآخرين، فى سن النضوج يصبح أكثر هدوءاً، شاردا بفكره إلى البعيد، متألماً متحيراً فى وسائل الخلاص التى تساعد فى إنقاذ البشرية. يمل هموم العالم.>اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ بعض القرارات التصحيحية. اليوم ملىء بالحظ وتحقيق الأمنيات التى ترغب فيها. عليك التحدث مع حبيبك والتخطيط سويا لمستقبلكما. ستبدأ الأمور المثيرة فى الحدوث فى أقرب وقت تتخيله، حدد أولوياتك وكن قادرا على التعامل مع متطلباتك المتعلقة بالوقت والمال.لا يمكنك اليوم أن تتكيف مع المناخ أو الجو العام بسهولة. ربما تشعر بالتهاب فى الحلق أو الأنف. إذا شعرت بأى أعراض لأى مرض، عليك أن تذهب للطبيب على الفور، لأن الوضع قد يتطور وحينها لا ينفع الندم. ربما يتسبب شعورك بالمرض اليوم فى عدم القدرة على القيام بأى شىء.>الثور هادئ فى حديثه، بطىء فى حركته يصلح لأن يكون مزارعا ممتازا أو أقطاعيا أو مديرا لبنك أو حاكما ونادرا ما يصلح لأن يكون مندوبا للمبيعات أو مديرا للتسويق أو مهندسا معماريا أو سينمائيا أو بهلوان فى السيرك فبرج الثور شخص هادئ لن تستطيع أن تجعله يفقد هدوءه حتى لو أمسكت بدلو مملوء بالماء الساخن وسكبته فوق رأسه أو صرخت فى وجهه بأعلى صوتك.>مستويات الطاقة الخاصة بحياتك اليوم فى أوج نشاطها. لكن مخاوفك تجعلك لا تستطيع الاستمتاع باستقرار حياتك العاطفية. الذعر معناه اليأس وهو من ألد أعداء العلاقة الإنسانية فعليك التحدث مع حبيبك عن مشاعرك ومخاوفك فهذا سيساعدك على إزالة الخلافات والتوتر. تشعر بالوحدة وعدم الأمان لمجرد عدم وجود الحبيب بجانبك وعدم قدرتك على الاتصال به طوال اليوم. ربما تتساءل هل نسى هذا الشخص الاتصال بك أم أنه مشغول فقط بمهمة ما وسيقوم بالاتصال بك قريبا. حاول أن تتصل به وتعرف سبب تقصيره غير المتعمد. من الأفضل أن تعالج المشاكل بطريقة سريعة ومباشرة.>يعتقد البعض أنه معقد، لأنه ينظر للأمور بطريقة متشابكة وغير منطقية، والواقع أنه يعيد كل البعد عما يسمى بالتعقيد فالجوزاء الهوائى من المستحيل أن يقبل الأشياء دون فهمها والاقتناع بها، فعالمه يتكون من أسس ثلاثة: العقل، المنطق، والنظام، وهو يحتاج هذه الأسس كى يتمكن من فهم الأشياء وإلا لن يتقبلها ولن تدخل عقله.>سترتكب بعض الأخطاء العابرة، مزاجك المتقلب قد يؤثر سلبا على علاقتك بالشريك فكن حذرا، وحاول الحفاظ على حياتك العاطفية بالتخلص من كلّ ما من شأنه أن يعكر صفوكما. ثق بنفسك وبقدراتك ولا داعى للخوف، إذ أنّك ستتمكن من تجاوز كلّ الصعوبات والمضى قدما فى حياتك العملية.>مواليد برج السرطان ينقضون على الثلاجة ونقطة الضعف لديهم هى حبهم للأطعمة التى تذوب فى الفم كالجبن والقشدة والشيكولاتة، كما يتسم بالخبث وانتقاداته اللاذعة، إنه أيضاً مزاجى، سريع الغضب، متشبث بالأشياء وغير قادر على عدم إتعاب عقله.>ينصح خبير الأبراج أصحاب برج السرطان اليوم لا داعى للعصبية والاندفاع فى تعاملك مع الآخر، ستكون شديد الحرص على تلبية كلّ احتياجات الشريك لإرضائه وللتعبير عن مدى حبك له. إذا كنت تواجه بعض الخلافات فى علاقتك به، فهذه الفترة مناسبة لتجاوزها بسلام ولتنعما بالهدوء والسكينة والانسجام فيما بينكما. الروتين والرتابة اليومية قد تؤثر سلبا على مردودك وحياتك المهنية، فلا تتردّد إذن فى أخذ قسطا من الراحة للتخلص من كلّ الضغوطات ولتتمكن من استعادة نشاطك وحيويتك المعهودة.>كرم مواليد برج الأسد يُعيد إلى الأذهان ذكرى العصور الغابرة حيث كان الملوك والأمراء يعيشون حياة البذخ والإسراف . إذا دعوا إلى مائدتهم قدموا الطعام والشراب بكثرة وأحاطوا مدعوينهم بكل ضروب الوجاهة والعز . من الطبيعى أن يتعرض بعضهم للخسائر المادية، حتى للإفلاس، بين الفترة والأخرى. ومع ذلك يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية. ومقابل ذلك لا يردون محتاجاً ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله.>النجاح الذى ستحققه اليوم قد يجلب لك الأمان المادى الذى يضمن لك مستقبلا أفضل مع أسرتك وحبيبك. يسعى حبيبك لجذب اهتمامك لمنحه بعض الوقت الخاص مع ازدياد مسئولياتك القادمة. أعطِ أفضل ما لديك اليوم وستحصل على الأفضل غدا، تبدو قلقا اليوم بسبب توتر وضعك المالى هذه الأيام. من المفترض أن تحصل على مبلغ من المال اليوم، ولكن لسوء حظك ربما يخبرك شخص ما بأن هذا المبلغ سيتأخر يوما أو أكثر. عندما تتلقى هذا الخبر ربما يزداد شعورك بالقلق. يجب أن تتحقق من كل شىء اليوم بنفسك.>تتمتع المرأة فى برج العذراء بصفاء الفكر ونقاء السريرة وإن لم تكن ساذجة إلى الدرجة التى يعتقدها البعض . إنها على العكس بعيدة عن السذاجة يصعب جرها إلى شرك الكلام المنمق المعسول، ومقابل ذلك ينم حديثها دائماً عن تهذيبها الفطرى وتتسم جميع تصرفاتها بالنبل والتواضع، وذلك على الرغم من الإعجاب والثقة بالنفس المعروفين عنها.>اليوم قد تجد العديد من الأحداث التى تثير التوتر فى حياتك العاطفية. ربما عليك إعطاء بعض الأولوية لعلاقتك بشريك الحياة. قد تثير العائلة بعض القلق نحو علاقتك العاطفية لكنك ستتغلب عليها. عليك أخذ استراحة من كثرة التفكير والمجادلات والتحدث من القلب. الآخرون سيأخذون كلامك على محمل الجد عندما تكون صادقان حدث غير متوقع تماما اليوم قد يبعدك عن الشريك ولكن بشكل مؤقت. قلقك على الحبيب قد يشتت تركيزك أثناء قيامك ببعض المهام. قد تشك فى بعض أهداف ودوافع الحبيب، ولذلك ننصحك أن تتحدث معه بشكل مباشر. المشاكل الصغيرة ستتحول إلى تحديات يوما ما، خاصة إذا تركناها دون التعامل معها بشكل فورى.>الميزان برج اجتماعى، دبلوماسى، مؤدب، رومانسى، ساحر، سهل الانقياد، صاحب مبادئ ومسالم. ولكنه متردد، قابل للتغيير، ساذج، يتأثر بسرعة، منطوى على نفسه، يتناول الطعام بشكل عشوائى ويميل إلى السمنة.

تحب امرأة الميزان العمل خارج البيت قبل الزواج وبعده، وهى تهدف من وراء عملها إلى المال الذى تعتبره بطاقة دخول إلى عالم الجمال والذوق الرفيع . وإذا فكـّرت فى المال أيضاً فمن أجل زوجها الذى تعزه وتحترمه أكثر من أى إنسان آخر.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/26

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج العقرب

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/26

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/26

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الجدى

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/26

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على المستوى العاطفى والمهنى

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/26

توقعات جاكلين عفيفى لبرج الحوت