توقعات الأبراج يوم الأحد 2014/4/26

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2014/4/26
>يعمل الحمل لتأمين مستقبله بحيث يقيه العوز والحاجة للآخرين، فى سن النضوج يصبح أكثر هدوءاً، شاردا بفكره إلى البعيد، متألماً متحيراً فى وسائل الخلاص التى تساعد فى إنقاذ البشرية. يمل هموم العالم.
توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الحمل
>اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ بعض القرارات التصحيحية. اليوم ملىء بالحظ وتحقيق الأمنيات التى ترغب فيها. عليك التحدث مع حبيبك والتخطيط سويا لمستقبلكما. ستبدأ الأمور المثيرة فى الحدوث فى أقرب وقت تتخيله، حدد أولوياتك وكن قادرا على التعامل مع متطلباتك المتعلقة بالوقت والمال.لا يمكنك اليوم أن تتكيف مع المناخ أو الجو العام بسهولة. ربما تشعر بالتهاب فى الحلق أو الأنف. إذا شعرت بأى أعراض لأى مرض، عليك أن تذهب للطبيب على الفور، لأن الوضع قد يتطور وحينها لا ينفع الندم. ربما يتسبب شعورك بالمرض اليوم فى عدم القدرة على القيام بأى شىء.
حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2014/4/26
>الثور هادئ فى حديثه، بطىء فى حركته يصلح لأن يكون مزارعا ممتازا أو أقطاعيا أو مديرا لبنك أو حاكما ونادرا ما يصلح لأن يكون مندوبا للمبيعات أو مديرا للتسويق أو مهندسا معماريا أو سينمائيا أو بهلوان فى السيرك فبرج الثور شخص هادئ لن تستطيع أن تجعله يفقد هدوءه حتى لو أمسكت بدلو مملوء بالماء الساخن وسكبته فوق رأسه أو صرخت فى وجهه بأعلى صوتك.
توقعات جاكلين عفيفى لبرج الثور اليوم الأحد
>مستويات الطاقة الخاصة بحياتك اليوم فى أوج نشاطها. لكن مخاوفك تجعلك لا تستطيع الاستمتاع باستقرار حياتك العاطفية. الذعر معناه اليأس وهو من ألد أعداء العلاقة الإنسانية فعليك التحدث مع حبيبك عن مشاعرك ومخاوفك فهذا سيساعدك على إزالة الخلافات والتوتر. تشعر بالوحدة وعدم الأمان لمجرد عدم وجود الحبيب بجانبك وعدم قدرتك على الاتصال به طوال اليوم. ربما تتساءل هل نسى هذا الشخص الاتصال بك أم أنه مشغول فقط بمهمة ما وسيقوم بالاتصال بك قريبا. حاول أن تتصل به وتعرف سبب تقصيره غير المتعمد. من الأفضل أن تعالج المشاكل بطريقة سريعة ومباشرة.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2014/4/26
>يعتقد البعض أنه معقد، لأنه ينظر للأمور بطريقة متشابكة وغير منطقية، والواقع أنه يعيد كل البعد عما يسمى بالتعقيد فالجوزاء الهوائى من المستحيل أن يقبل الأشياء دون فهمها والاقتناع بها، فعالمه يتكون من أسس ثلاثة: العقل، المنطق، والنظام، وهو يحتاج هذه الأسس كى يتمكن من فهم الأشياء وإلا لن يتقبلها ولن تدخل عقله.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد
>سترتكب بعض الأخطاء العابرة، مزاجك المتقلب قد يؤثر سلبا على علاقتك بالشريك فكن حذرا، وحاول الحفاظ على حياتك العاطفية بالتخلص من كلّ ما من شأنه أن يعكر صفوكما. ثق بنفسك وبقدراتك ولا داعى للخوف، إذ أنّك ستتمكن من تجاوز كلّ الصعوبات والمضى قدما فى حياتك العملية.
حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2014/4/26
>مواليد برج السرطان ينقضون على الثلاجة ونقطة الضعف لديهم هى حبهم للأطعمة التى تذوب فى الفم كالجبن والقشدة والشيكولاتة، كما يتسم بالخبث وانتقاداته اللاذعة، إنه أيضاً مزاجى، سريع الغضب، متشبث بالأشياء وغير قادر على عدم إتعاب عقله.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج السرطان
>ينصح خبير الأبراج أصحاب برج السرطان اليوم لا داعى للعصبية والاندفاع فى تعاملك مع الآخر، ستكون شديد الحرص على تلبية كلّ احتياجات الشريك لإرضائه وللتعبير عن مدى حبك له. إذا كنت تواجه بعض الخلافات فى علاقتك به، فهذه الفترة مناسبة لتجاوزها بسلام ولتنعما بالهدوء والسكينة والانسجام فيما بينكما. الروتين والرتابة اليومية قد تؤثر سلبا على مردودك وحياتك المهنية، فلا تتردّد إذن فى أخذ قسطا من الراحة للتخلص من كلّ الضغوطات ولتتمكن من استعادة نشاطك وحيويتك المعهودة.
حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/26
>كرم مواليد برج الأسد يُعيد إلى الأذهان ذكرى العصور الغابرة حيث كان الملوك والأمراء يعيشون حياة البذخ والإسراف . إذا دعوا إلى مائدتهم قدموا الطعام والشراب بكثرة وأحاطوا مدعوينهم بكل ضروب الوجاهة والعز . من الطبيعى أن يتعرض بعضهم للخسائر المادية، حتى للإفلاس، بين الفترة والأخرى. ومع ذلك يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية. ومقابل ذلك لا يردون محتاجاً ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد
>النجاح الذى ستحققه اليوم قد يجلب لك الأمان المادى الذى يضمن لك مستقبلا أفضل مع أسرتك وحبيبك. يسعى حبيبك لجذب اهتمامك لمنحه بعض الوقت الخاص مع ازدياد مسئولياتك القادمة. أعطِ أفضل ما لديك اليوم وستحصل على الأفضل غدا، تبدو قلقا اليوم بسبب توتر وضعك المالى هذه الأيام. من المفترض أن تحصل على مبلغ من المال اليوم، ولكن لسوء حظك ربما يخبرك شخص ما بأن هذا المبلغ سيتأخر يوما أو أكثر. عندما تتلقى هذا الخبر ربما يزداد شعورك بالقلق. يجب أن تتحقق من كل شىء اليوم بنفسك.
حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/26
>تتمتع المرأة فى برج العذراء بصفاء الفكر ونقاء السريرة وإن لم تكن ساذجة إلى الدرجة التى يعتقدها البعض . إنها على العكس بعيدة عن السذاجة يصعب جرها إلى شرك الكلام المنمق المعسول، ومقابل ذلك ينم حديثها دائماً عن تهذيبها الفطرى وتتسم جميع تصرفاتها بالنبل والتواضع، وذلك على الرغم من الإعجاب والثقة بالنفس المعروفين عنها.
توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء الأحد
>اليوم قد تجد العديد من الأحداث التى تثير التوتر فى حياتك العاطفية. ربما عليك إعطاء بعض الأولوية لعلاقتك بشريك الحياة. قد تثير العائلة بعض القلق نحو علاقتك العاطفية لكنك ستتغلب عليها. عليك أخذ استراحة من كثرة التفكير والمجادلات والتحدث من القلب. الآخرون سيأخذون كلامك على محمل الجد عندما تكون صادقان حدث غير متوقع تماما اليوم قد يبعدك عن الشريك ولكن بشكل مؤقت. قلقك على الحبيب قد يشتت تركيزك أثناء قيامك ببعض المهام. قد تشك فى بعض أهداف ودوافع الحبيب، ولذلك ننصحك أن تتحدث معه بشكل مباشر. المشاكل الصغيرة ستتحول إلى تحديات يوما ما، خاصة إذا تركناها دون التعامل معها بشكل فورى.
حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/26
>الميزان برج اجتماعى، دبلوماسى، مؤدب، رومانسى، ساحر، سهل الانقياد، صاحب مبادئ ومسالم. ولكنه متردد، قابل للتغيير، ساذج، يتأثر بسرعة، منطوى على نفسه، يتناول الطعام بشكل عشوائى ويميل إلى السمنة.
تحب امرأة الميزان العمل خارج البيت قبل الزواج وبعده، وهى تهدف من وراء عملها إلى المال الذى تعتبره بطاقة دخول إلى عالم الجمال والذوق الرفيع . وإذا فكـّرت فى المال أيضاً فمن أجل زوجها الذى تعزه وتحترمه أكثر من أى إنسان آخر.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان عاطفيا ومهنيا
>تتعثر فى طريقك بموارد هائلة تغير الكثير من مسار حياتك. الحظ يقف على عتبة بابك، كل ما تحتاج إليه أن تنظر إلى الحياة بحيوية متجددة. عليك إظهار جاذبيتك وذكاءك الاجتماعى الذى يميزك عن الآخرين.أنت محظوظ جدا اليوم، ولذلك قد تحتفل بأكثر من مناسبة. تتلقى اتصالا من شخص ما مهم بالنسبة لك على المستوى الشخصى. هذا الاتصال قد يكون له دور فعال فى علاقتكما. التقيت على الأرجح بهذا الشخص مرات عديدة خلال الفترة الأخيرة، ولكنه ما زالت أمامك فرصة اليوم أيضا لتلتقى به فى المساء.
حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/26
>يمتلك أصحاب برج العقرب عزيمة وإصرارا، وحدسا عاليا، لكن الغيرة تقتلهم، وكثيرى الرفض، تصرفاتهم مائلة للسيطرة، محبين للتملك، كتومين للأسرار وعنيدين، والمرأة تحديدا سلاحها الأقوى هو تلك الحاسة السادسة التى تملكها النساء بوجه عام وتتمتع هى بها بوجه خاص، الأمر الذى يُتيح لها أن تقرأ الأفكار وتستبق الحوادث وتحل الألغاز كما لو كانت ساحرة حقيقية.
توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج العقرب
>يتوقع بعض الأشخاص الكثير منك، عليك التصرف بمسئولية أكبر وبإخلاص. لكن الحب والرفقة أهم ما فى اليوم.اقضِ بعض الوقت اليوم مع أسرتك أو مع الشريك. انتبه فالشريك قد يغار من الأصدقاء والزملاء أيضا. تلقيت خلال الفترة الأخيرة العديد من الدعوات لحضور بعض الاحتفالات ولكن بمفردك. ستكون فكرة جيدة إذا عرضت على الشريك حضور هذه الاحتفالات معك.
حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/26
>أكثر الأبراج تفاؤلاً هو القوس، إضافة إلى حبه للحرية، إنه غالباً شخصية مرحة ذو روح جميلة، ومستقيم صاحب فلسفة، متفائل بصورة عمياء، مهمل، غير مسئول، سطحى، غير لبق، قلق، ويؤمن أصحاب البرج أن الخط المستـقيم أقصر الطرق إلى الهدف.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس عاطفيا ومهنيا
>ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب القوس بتوخى الحذر فى المغامرات العاطفية، إذ أنّ عواقبها ستكون وخيمة على حياتك وعلى استقرارك العائلى. من الناحية المهنية، إذ أنّ هناك العديد من الفرص المناسبة لتحقيق نجاحات هامّة فى حياتك العملية. هناك استقرار على الصعيد المالى.
حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/26
>يعمل باستمرار لتحسين أوضاعه بانضباط وصرامة، قد يبدو قاسيا فى بعض الأحيان . يأخذ الحياة بكثير من الجدية، يواصل سيره إلى الأمام مختصرا الطرق متسلحا بالواقع، متجنبا العراقيل التى قد تعيق تقدمه، يحب المقتنيات الفاخرة، ذات الجودة العالية، العمل والمنزل هما أهم ما فى حياته، يعطى أهمية كبرى للاحترام العميق للشعور بالواجب للإخلاص ولقوة الرباط العائلى، يفضل أن يلعب دوره بنجاح كرب عائلة أو ربة عائلة.
توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الجدى
>تتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم لأصحاب برج الجدى لديك اليوم رغبة عارمة فى التعبير عن عواطفك ورغباتك لشخص مميز فى حياتك. حالتك العاطفية ستكون فى أعلى مستوياتها بمجرد جلوسك بالقرب من الحبيب. عليك الثقة بإحساسك وأفكارك فهذا أول شىء سيجذب الطرف الآخر لك، تسترجع بعض الذكريات اليوم بسبب تفكيرك المستمر فى الأهل والأصدقاء الذين يقيمون فى مكان ما بعيد عنك. تشعر بالشوق والحنين لهم ولكن نحذرك من أن يتحول هذا الحنين إلى اكتئاب وحزن. حاول أن تتصل بهم وإذا لم يتسن لك ذلك، ألق نظرة على ألبوم الصور الخاص بك وهؤلاء الأشخاص.
حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/26
>يتسم أصحاب برج الحوت بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى. وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.
توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على المستوى العاطفى والمهنى
>سيكون هناك تفاهم وتوافق كبير فى علاقتك بالآخر كما ستكون أكثر اهتماما وأكثر تعلقا بالشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على تجاوز كلّ المشاكل والتوترات التى من شأنها أن تنشأ فيما بينكما. على الصعيد المهنى. حذار من الغرور والثقة المفرطة فى النفس.
حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/26
>يتعاطف مولود برج الحوت مع الآخرين، كما أنه صاحب خيال، حساس، عاطفى، لطيف، غير أنانى، لا تهمه الماديات. ولكنه مثالى، يتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد، وعند تناول الطعام ينتاب مواليد هذا البرج حالات الشراهة والإسراف فى الطعام فى حالات الحزن أو الفرح .
توقعات جاكلين عفيفى لبرج الحوت
>خذ حياتك بمحمل الجد، ينبغى أن يكون هناك هدف أكبر، أدخل بعض الإثارة فى حياتك لتكون فخورا بنفسك. حاول إرضاء حبيبك وأعد له مفاجأة خاصة يمكن أن تكون هدية صغيرة أو دعوة على العشاء. تحتاج إلى الشعور بالطمأنينة هذا اليوم. المشاكل الأخيرة التى وقعت بينك وبين بعض الأصدقاء أو حتى مع الحبيب جعلتك تشعر بأنك غير محبوب وشخص غير مرغوب فيه من قبل الآخرين. ربما تتعامل مع الموقف بجدية أكثر من الآخرين.
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