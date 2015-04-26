رئيس فرع شركة نقل الكهرباء بجنوب الصعيد : تلفيات تفجيرات محولات أسوان بسيطة وسيتم اصلاحها خلال يومين‎

قال المهندس إبراهيم خويلد رئيس فرع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجنوب الصعيد إن أبراج الكهرباء التى أستهدفها إرهابيين بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية فارس بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان اليوم السبت وأحدثت تلفيات بسيطة وستبدء أعمال الصيانة بها بدءاً من فجر غد الأحد .

وأضاف أن التلفيات حدثت فى بعض الأجزاء الخاصة بأبراج الكهرباء وسيتم تغيرها ومن المقرر أن تستغرق أعمال الصيانة حوالى يومين تقريباً، مشيراً إلى أن تلك الأعمال تكلفتها المادية باهظة نظراً لأنها تستلزم تأمين عالى أثناء التصليح .

وكان رجال المفرقعات والحماية المدنية بأسوان تمكنوا من تفجير 5 قنابل مزروعة بأبراج الكهرباء التى تبعد عن قرية فارس حوالى 50 كيلو بمدينة كوم أمبو بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان و إبطال مفعول ثلاثة قنابل أخري بأستخدام مدفع المياه