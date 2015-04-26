الرئاسة الفلسطينية : قتل الشاب سلايمة في الخليل يهدف لجر المنطقة إلى دوامة العنف

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قتل الشاب أسعد سلايمة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، مساء اليوم السبت، يشكل تصعيدا خطيرا ممنهجا من قبل حكومة الاحتلال، يهدف لجر المنطقة إلى دوامة العنف.

وأشارت الرئاسة ـ في بيان صحفي ـ إلى أن هذه الجريمة الإسرائيلية الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تضاف إلى الجرائم السابقة للاحتلال، لن تمر دون حساب.

وأكدت أن القيادة الفلسطينية تقوم بإجراء الاتصالات مع مختلف الجهات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، بما فيها التوجه إلى المؤسسات الدولية الضرورية لوضع حد لهذا العدوان.

> أ ش أ