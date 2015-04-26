أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه المزارعين على حدود غزة

Google+ Print
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه المزارعين على حدود غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه المزارعين على حدود غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع “أبو مطيبق العسكري” أطلقت النار على المزارعين وأراضيهم القريبة من السياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
> وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة مغادرة المزارعين لأراضيهم فور سماعهم اطلاق النار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها بشكلٍ مكثف صباح اليوم تجاه المزارعين في حي الفراحين الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،دون وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل شبه يومي الاراضي الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية مصرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي والذي أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا