جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه المزارعين على حدود غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع “أبو مطيبق العسكري” أطلقت النار على المزارعين وأراضيهم القريبة من السياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

> وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة مغادرة المزارعين لأراضيهم فور سماعهم اطلاق النار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها بشكلٍ مكثف صباح اليوم تجاه المزارعين في حي الفراحين الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،دون وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل شبه يومي الاراضي الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية مصرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي والذي أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.

> أ ش أ