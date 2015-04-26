المرزوقي يدشن ” حراك شعب المواطنين” استعدادًا للانتخابات البلدية بتونس

دشن أمس الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي “حراك شعب المواطنين” ، داعيا كل القوى السياسية بتونس للإنخراط في بناء الإطار السياسي للحراك ، وأن تكون جاهزة قبل سبتمبر المقبل لكل الاستحقاقات السياسية ومن أهمها الانتخابات البلدية.

وقال المرزوقي ، خلال مؤتمر جماهيري له اليوم بمركز المؤتمرات الرئيسي بشارع محمد الخامس بوسط العاصمة التونسية وبحضور الأمين العام لحزب المؤتمر التونسي ، إن الحراك له وظائف ثلاثة أساسية أن يكون سدا منيعا ضد أي عودة للاستبداد ، وأن يكون عنصرا لشحذ الهمم وتنبيه للأخطاء ، وأخيرا إعداد البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تنسيق كامل مع بقية مكونات الحراك ، موضحا أن “حراك شعب المواطنين” ليس بديلا لأي تنظيم.

وأضاف أنه سيكلف من يقوم بتكوين لجنة اتصال وعمل للتواصل مع الشخصيات والناشطين والقوى السياسية على المستوى المركزي ومع الأطراف من أجل بلورة الاطار السياسي للحراك ، كما طالب اللجنة بإنهاء مهامها التحضيرية في 25 يوليو المقبل والإعداد لعقد المؤتمر التأسيسي في سبتمبر المقبل .

وأشار إلى أنه سيكلف أيضا لجنتين تحضيريتين لبلورة الهيكل المجتمعي والثقافي للحراك ، فيما سيعلن عن أسماء المكلفين باللجان التحضيرية الثلاثة نهاية الأسبوع المقبل ، على أن ينطلق عمل كل هيكل قبل بداية السنة السياسية الجديدة

> أ ش أ