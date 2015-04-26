الصين ترسل فريقًا للبحث والانقاذ الى نيبال للمساعدة فى عمليات الاغاثة بعد الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الحكومة تعد امدادات اغاثة طارئة لارسالها فى أسرع وقت ممكن الى نيبال لمساعدتها بعد الزلزال المدمر الذى ضربها فى وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة هونج لى إن الفريق الصينى الدولى للبحث والانقاذ سيغادر غدا صباحا متوجها الى نيبال للمشاركة فى اعمال الاغاثة.

وأضاف أن الصين تتابع عن قرب التطورات بعد الزلزال ، معربا عن خالص اسفه للمأساة التى تواجهها نيبال ، وأكد وقوف الصين بجانبها وبجانب الدول المجاورة التى تأثرت بالزلزال وهى الهند وبنجلاديش وبوتان.

وأشار الى أن وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية فى نيبال أطلقتا آلية الاستجابة للطوارئ لمساعدة الرعايا الصينيين الذين أصيبوا أو أضيروا بطريقة أو بأأخرى فى الزلزال ، موضحا أن البعثات الدبلوماسية الصينية ستقوم أيضا بتنسيق عمليات الاغاثة الانسانية الصينية فى نيبال.

وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ قد بعث برسالة عزاء الى رئيس نيبال رام بارام ياداف بعد الزلزال المدمر الذى وقع اليوم وأسفر عن مقتل المئات من المواطنين ، وبلغت قوته 8.1 درجة على مقياس ريختر وتلته عدة توابع قوية.

> أ.ش.أ