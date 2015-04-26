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داود أوغلو : نفتخر بتاريخنا وعلى البابا أن يقدم كشف حساب حول محاكم التفتيش

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داود أوغلو : نفتخر بتاريخنا وعلى البابا أن يقدم كشف حساب حول محاكم التفتيش داود أوغلو : نفتخر بتاريخنا وعلى البابا أن يقدم كشف حساب حول محاكم التفتيش

أوغلو

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ” نحن نفتخر بتاريخنا وأجدادنا ، وعلى بابا الفاتيكان أن يقدم كشف حساب حول محاكم التفتيش في الأندلس والقتلى من المسلمين واليهود، وعلى الذين يعلنون قرارات ضد تركيا (حول المزاعم الأرمينية) وهم جالسين في عواصمهم أن يقدموا كشف حساب بخصوص الأبخاز والشركس والشيشانيين وأتراك الأهيسكا والجورجيين، الذين لجأوا إلى الأناضول بعد تعرضهم للتهجير والإبادة العرقية في القوقاز”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن داود أوغلو قوله ـ خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي بمحافظة (آرضروم) بشرقي تركيا اليوم السبت ـ إن المسؤولين الأتراك قالوا دائما إنهم مستعدون لمواجهة التاريخ وفتح الأرشيف التركي وللحديث مع من يرغب في النقاش معهم طالما سيحدثهم ندا لند ولن يتعامل معهم بتعال.

وأكد أنه لابد من تقديم كشف حساب بخصوص ملايين السوريين الذين أجبروا على ترك بلادهم ، مذكرا بأن الشعب التركي فتح قلبه أمام القادمين من البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى والعراق والصومال وسوريا.

يشار إلى أن البابا فرانسيس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالفاتيكان، كان قد وصف أحداث 1915 بأنها كانت “أول إبادة عرقية في القرن العشرين وقعت على الأرمن”، على حد تعبيره، وذلك خلال ترأسه قداسا خاصا في كاتدرائية القديس بطرس بمشاركة الرئيس الأرميني سيرج ساركسيان في الثالث عشر من أبريل الجاري.

أ ش أ

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