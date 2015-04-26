بريطانيا ترحب بتعيين اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا دوليا جديدا الى اليمن

رحبت الحكومة البريطانية أمس السبت بتعيين الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا جديدًا إلى اليمن ، داعية جميع الأطراف الي استئناف الحوار السياسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نرحب بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن الجديد ، وعلى استعداد لتقديم الدعم له في هذا الدور الهام”.

وأضاف “ما زلنا نعتقد أن الحل السياسي هو أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ، ونتطلع إلى قيام الأمم المتحدة بدور رائد في التوسط في مفاوضات سياسية في مكان مقبول لجميع الأطراف”.

وأشاد المتحدث بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة السابق جمال بن عمر لدعم التحول السياسي في اليمن ، وقال ” نرحب بقرار التحالف الذي تقوده السعودية في 21 أبريل بانهاء عملية عاصفة الحزم ، ونتطلع إلى التركيز الجديد في إطار عملية إعادة الأمل في العودة إلى العملية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وحث المتحدث جميع الأطراف ، وخاصة الحوثيين ، على أن يغتنموا هذه الفرصة للعودة إلى المفاوضات السياسية ، وأضاف ” نواصل حث جميع أطراف النزاع بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الوصول غير المقيد للوكالات الإنسانية”.

كان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قد أبلغ يوم الخميس الماضي مجلس الأمن بأنه يعتزم تعيين الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا لجمال بن عمر الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.

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