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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح النقبي والحبسي

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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح النقبي والحبسي حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح النقبي والحبسي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه خصيف راشد علي النقبي، بمناسبة زفاف نجله المهندس سالم خصيف النقبي، إلى كريمة حسن راشد العاجل الحبسي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة، الشيخ حمد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، بجانب عدد من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات والمسؤولين وأبناء القبائل والمدعوين والأهل والأصدقاء.

وأدت إحدى الفرق الحربية، عروضاً فنية وأهازيج وشلات تراثية، بجانب فنون فلكلورية إماراتية متنوعة.

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