لؤي بالهول: «الأجندة الوطنية» نبراس لعملنا

تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف 2015، الذي ينطلق في الفترة من 27-29 أبريل الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وصرح الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن مشاركة الدائرة في المعرض هذا العام، تأتي في إطار التوجهات التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عند إطلاق «الأجندة الوطنية» 2014، والتي تعتبر نبراساً لعمل الدائرة».

وأوضح أن استراتيجية الدائرة في مجال التوطين، تهدف إلى تمكين أبناء الإمارات وتأهيلهم لقيادة مرحلة من التقدم والازدهار المنشود للوطن، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق رؤية ورسالة الدائرة المتمثلة ببناء نموذج وطني متميز ورائد على مستوى العالم، في توفير خدمات قانونية حكومية متميزة.

وذلك عبر تطوير وتطبيق استراتيجية متكاملة في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة، المتمثلة بـ «إيجاد منظومة قانونية متكاملة لجيل الريادة في مدينة التميز».

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض هذا العام بجناح، ضمن منصة حكومة دبي الموحدة، وسيتولى ممثلون عن الدائرة خلال المعرض، استعراض خطط التوطين واستراتيجيات تنظيم الموارد البشرية، والسياسات التي تنتهجها الدائرة بشأن توظيف المواطنين والمواطنات من خريجي الجامعات والمعاهد،