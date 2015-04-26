أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

لؤي بالهول: «الأجندة الوطنية» نبراس لعملنا

Google+ Print
لؤي بالهول: «الأجندة الوطنية» نبراس لعملنا لؤي بالهول: «الأجندة الوطنية» نبراس لعملنا

تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف 2015، الذي ينطلق في الفترة من 27-29 أبريل الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وصرح الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن مشاركة الدائرة في المعرض هذا العام، تأتي في إطار التوجهات التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عند إطلاق «الأجندة الوطنية» 2014، والتي تعتبر نبراساً لعمل الدائرة».

وأوضح أن استراتيجية الدائرة في مجال التوطين، تهدف إلى تمكين أبناء الإمارات وتأهيلهم لقيادة مرحلة من التقدم والازدهار المنشود للوطن، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق رؤية ورسالة الدائرة المتمثلة ببناء نموذج وطني متميز ورائد على مستوى العالم، في توفير خدمات قانونية حكومية متميزة.

وذلك عبر تطوير وتطبيق استراتيجية متكاملة في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة، المتمثلة بـ «إيجاد منظومة قانونية متكاملة لجيل الريادة في مدينة التميز».

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض هذا العام بجناح، ضمن منصة حكومة دبي الموحدة، وسيتولى ممثلون عن الدائرة خلال المعرض، استعراض خطط التوطين واستراتيجيات تنظيم الموارد البشرية، والسياسات التي تنتهجها الدائرة بشأن توظيف المواطنين والمواطنات من خريجي الجامعات والمعاهد،

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية