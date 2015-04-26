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الطاير: فوزنا بجائزة الأميرة هيا يؤكد دور الهيئة الرائد في الخدمة المجتمعية

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الطاير: فوزنا بجائزة الأميرة هيا يؤكد دور الهيئة الرائد في الخدمة المجتمعية الطاير: فوزنا بجائزة الأميرة هيا يؤكد دور الهيئة الرائد في الخدمة المجتمعية

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تفخر هيئة كهرباء ومياه دبي، بفوزها بجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة عن فئة الداعم المؤسسي المتميز للقطاع الحكومي والتي تؤكِّد مجدداً على دور الهيئة الرائد في قطاع الخدمة المؤسسية المجتمعية.

وحرصها على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في دبي والإمارات».

وأضاف: «خَطَت كهرباء دبي خطوات مهمة خلال السنوات الماضية في تعزيز التنمية المجتمعية في الإمارة، انسجاماً مع رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، وكجزء من استراتيجيتها الداعمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مجتمعاً متلاحماً ومتماسكاً يقوم على ركيزة قوامها الأسر والمجتمعات المتلاحمة.

كما تعتز الهيئة برعايتها للمنتدى المتميِّز نجتاز الحدود، نرتقي إلى التميز، الذي استطاع أن يضع بصمته في إثراء معارف المؤسسات والأفراد العاملين ضمن القطاع التعليمي».

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