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سلطان بن سليم: استثمار متواصل في البنية التحتية الداعمة للنمو

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سلطان بن سليم: استثمار متواصل في البنية التحتية الداعمة للنمو سلطان بن سليم: استثمار متواصل في البنية التحتية الداعمة للنمو

أكّد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن الشركة تواصل مساهماتها في مجالات التنموية على الصعيدين البشري والمادي، من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الداعمة للنمو، وتنمية الموارد البشرية، وبناء الكوادر الوطنية والجيل المقبل من قيادات الأعمال الإماراتيين.

جاء كلام بن سليم، بمناسبة مشاركة موانئ دبي العالمية في معرض الإمارات للوظائف 2015، وفي سياق تعقيبه على فوز موانئ دبي العالمية - الإمارات، بجائزة دبي الذهبية للتنمية البشرية، كأول مؤسسة تمنح الجائزة الذهبية، بعد حجب استمر 8 سنوات متواصلة.

وقال: «إنه تكريم لإنجازات موانئ دبي العالمية في مجال التنمية البشرية. وهذا الوسام سنرفعه بفخر على صدور كل فرد من الأفراد العاملين في موانئ دبي العالمية، لنواصل مسيرة الارتقاء بمعايير التطوير والتنمية للموارد البشرية لدينا، ومتابعة جهود بناء الكوادر الوطنية للمستقبل».

وتشارك موانئ دبي العالمية في معرض الإمارات للوظائف 2015، تماشياً مع التزامها الدائم بخلق فرص عمل للمواطنين في دولة الإمارات، وفي إطار جهودها الرامية إلى جذب المواهب المواطنة من الراغبين في الالتحاق بالعمل لدى مشغل المحطات البحرية العالمي الرائد.

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