ضبط 500 علبة دواء وأمصال لعلاج الماشية بحوزة مصرية وأردنية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، السبت، من ضبط 500 علبه دواء عبارة عن أمصال خاصة بعلاج الماشية والأبقار بحوزة راكبتين مصرية وأردنية حاولتا تهريبها داخل حقائبهما لدى وصولهما القاهرة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية الخاصة بهما.

وأوضح مصدر بالمطار أن الإدارة بصالة رقم 3 مطار 1، تمكنت من تحرير محضر ضبط جمركى ضد راكبة أردنية بصحبة راكبة مصرية عقب وصولهم على طائرة طيران الجزيرة من الكويت، حيث تم ضبط 500 علبه دواء عبارة عن أمصال خاصة بعلاج الأبقار والمواشى.

اشتبه مأمور الجمرك إيهاب عميرة فى الراكبة وبعرض الأمر على محمد سعد رئيس القسم المشرف على الصالة الخضراء أيد الاشتباه وعرض الأمر على علاء فريد مدير الإدارة ومحمد عزمى الذى أمر بتشكيل لجنة مكونة من هشام وردانى وهانى وزيرى ومحمد سعيد وبالتفتيش عثر على الأدوية بين طيات ملابسها.

وبعرض الأمر على أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، أمر بتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة وتحريز المضبوطات فى وديعة جمركية واتخاذ الإجراءات اللازمة.