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بالفيديو – إثارة إنجلترا لا تتوقف .. سيتي يغرق عودة أستون فيلا

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بالفيديو – إثارة إنجلترا لا تتوقف .. سيتي يغرق عودة أستون فيلا بالفيديو – إثارة إنجلترا لا تتوقف .. سيتي يغرق عودة أستون فيلا

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز مثير على حساب أستون فيلا 3-2 في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

أستون فيلا حل ضيفا على مانشستر سيتي في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

إثارة المباراة ظهرت في الشوط الثاني، إذ نجح أستون فيلا في العودة من التأخر 2-0 إلى التعادل 2-2، إلا أن سيتي خطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

ثلاثية سيتي جاءت عن طريق سيرخيو أجويرو وأليكساندر كولاروف وفرناندينيو بينما أهداف أستون فيلا جاءت عبر توم كليفيرلي وكارلوس سانشيز.

أجويرو استغل خطأ قاتل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة ليضع سيتي في المقدمة سريعا.

وفي الشوط الثاني بدأت الإثارة بهدف ثاني لسيتي في الدقيقة 66 عن طريق كولاروف قبل أن تبدأ عودة أستون فيلا في الدقيقة 68.

كليفيرلي قلص الفارق، قبل أن ينجح سانشيز في هز شباك سيتي بهدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 90 احتسب حكم المباراة حالة تسلل على أستون فيلا أظهرت الإعادة عدم صحتها قبل أن تبدأ هجمة لسيتي تنتهي بهدف لفيرناندينيو وانتصار للفريق الأزرق.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 67 في المركز الثاني مؤقتا بينما تجمد أستون فيلا عند النقطة 32 في المركز الـ15.

شاهد – أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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