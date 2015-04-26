إنزاجي بعد الهزيمة: لو كان الأمر بيدي لأجريت 10 تبديلات أمام أودينيزي

"لو كان الأمر بيدي لأجريت 10 تبديلات في المباراة" هكذا تحدث فيليبو إنزاجي المدير الفني لميلان عقب هزيمة فريقه أمام أودينيزي يوم السبت.

وكان ميلان قد تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام أودينيزي لحساب الجولة 32 من الدوري الإيطالي ليواصل نزيف النقاط والابتعاد عن مركز مؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتحدث إنزاجي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"كنا محظوظون لإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، لم نقدم أداءا جيدا على الإطلاق".

وواصل"لم تكن لدينا أي رغبة في تحقيق الفوز اليوم، لقد قدمنا مباراة سيئة جدا".

وأكد إنزاجي أن ما حدث أمام أودينيزي يعد أمرا غير طبيعيا، خاصة وأن الفريق كان يقدم أداءا جيدا في الفترة الأخيرة.

وأوضح"في آخر تسع مباريات لنا لم نخسر سوى مرة واحدة فقط، ولم أتوقع ما حدث أمام أودينيزي مطلقا، لقد كنا نتدرب بشكل جيد طوال الأيام الماضية".

وأتم"من الآن علينا التفكير في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز".

ويستضيف ميلان فريق جنوى يوم الأربعاء المقبل في سان سيرو لحساب الجولة 33.