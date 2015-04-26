بالفيديو – جنون لاعبو واتفورد في الحافلة عقب تأهلهم رسميا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

فرحة جنونية نشبت في حافلة فريق واتفورد بعد ضمان تأهل الفريق بشكل رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 8 سنوات.

واتفورد فاز في وقت مبكر من يوم السبت على برايتون 2-0 ليضع قدما في البريمير ليج منتظرا نتائج المنافسين.

وفي طريق الفريق إلى العودة لمدينة واتفورد وصل إلى لاعبي الفريق نتيجة مباراتي روثير هام يونايتد ضد نوريتش سيتي وفولام ضد ميدلزبره.

روثير هام تعادل مع نوريتش سيتي 1-1، بينما سقط ميدلزبره في فخ الهزيمة بالدقيقة الأخيرة أمام فولام 4-3.

وبتلك النتائج ضمن واتفورد تأهله رسميا إلى البريمير ليج لأول مرة منذ 8 سنوات لتنفجر الفرحة بين صفوف لاعبي الفريق داخل الحافلة.

شاهد – فرحة جنونية للاعبي واتفورد داخل الحافلة