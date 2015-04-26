جريزمان: سقف طموحاتي مرتفع للغاية

(إفي): قال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الذي سجل هدفين يوم السبت في فوز فريقه على إلتشى بثلاثية نظيفة في الليجا، إن سقف طموحاته مرتفع للغاية.

وتأتي تصريحات جريزمان عقب تسجيل 25 هدفا هذا الموسم 22 منهم في الدوري الإسباني.

وصرح اللاعب عقب المباراة للصحفيين "حينما وصلت لأتلتيكو كنت أرغب في تحسين أرقامي ومساعدة الفريق".

وأضاف جريزمان "أنا أستمتع باللعب في مركزي، لأن القرب من منطقة الجزاء يجعلني أكثر خطورة".

وبخصوص الحزن الذي شعر به لاقصاء أتلتيكو من ربع نهائي دوري الأبطال على يد ريال مدريد قال "يجب التفكير في المباريات المتبقية وتقديم كل ما لدينا، نحن نفكر بالفعل في فياريال".

وعن تغييره في دربي دوري الأبطال الأربعاء الماضي ونزول راؤول جارسيا تابع "المدرب يرى ما هو الأفضل للفريق ويفعله، هكذا تسير الأمور ببساطة".