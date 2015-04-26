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استياء في إسبانيول من تصرفات الشرطة في دربي كتالونيا أمام برشلونة

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استياء في إسبانيول من تصرفات الشرطة في دربي كتالونيا أمام برشلونة استياء في إسبانيول من تصرفات الشرطة في دربي كتالونيا أمام برشلونة

(إفي): تسببت تصرفات قامت بها شرطة كتالونيا أثناء دربي الاقليم يوم السبت بين إسبانيول وبرشلونة على ملعب (باور 8) في اثارة استياء عدد من مسئولي النادي المضيف.

وأعلن إسبانيول أن رجال الشرطة صادروا خمسة قواطع كانت مع رابطة (لاكورفا) الخاصة بالنادي كانوا يستخدمونها لتجهيز أعلام التشجيع.

وقررت الشرطة إغلاق غرف التخزين التي وضعت بها القواطع وسط استياء من أعضاء الرابطة الذين لم يتوجهوا لمقاعدهم واحتجوا على الأمر من المدرجات أثناء المباراة.

وحاول اداريو إسبانيول دون جدوى البحث عن حل وسط بين شرطة كتالونيا والرابطة مما تسبب في فقدان الملعب لجانب من روحه.

وسيفتح النادي يوم الاثنين مفاوضات مع السلطات لعدم تكرار مثل هذه الأمور لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث بها هذا الأمر.

وألقي من المدرج المخصص للرابطة عصا علم على الأرض الملعب وهو الأمر الذي أدرجه الحكم ماتيو لاوز في تقريره عن المباراة.

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