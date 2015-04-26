فيرجسون: رونالدو سيكون عظيما حتى لو لعب بالدرجة الثالثة.. لكن ميسي لا

يؤمن السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد يستطيع أن يلعب في أي فريق حتى ولو بالدرجة الثالثة، وهو ما ليس بإمكان غريمه في برشلونة ليونيل ميسي.

ودائما ما تعقد المقارانات بين رونالدو وميسي وأيهما الأفضل، ونجح الثنائي في الفوز بآخر سبع كرات ذهبية، بواقع ثلاث للبرتغالي، وأربع للأرجنتيني.

وتحدث فيرجسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا:"رونالدو لاعب قوي، الجميع دائما يتسائل من هو الأفضل في العالم، والكثير يقولون ميسي بالطبع، وهم محقون في ذلك الأمر".

وأضاف"لكن الشيء الهام عن رونالدو هو أنه يستطيع أن يلعب مع كوينز بارك رينجرز، ميلوال في الدرجة الأولى، ودوناكستر روفرز في الدرجة الثالثة، بل ويسجل هاتريك، لا أعتقد أن ميسي يستطيع القيام بذلك".

وأوضح"رونالدو يستطيع اللعب بكلتا قدميه، وقوي جدا في ألعاب الهواء، وشجاع، ميسي شجاع أيضا، لكن أعتقد أنه خلق ليكون لاعبا في برشلونة فقط".

وأكد فيرجسون أن أهم شيء ساعد رونالدو على التحسن والوصول إلى مكانته الحالية هو قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة، ورغبته الدائمة في التحسن.