بالفيديو – إنتر يفترس ذئاب روما

على أرضه ووسط ميدانه وفي قمة إيطاليا .. إنتر يفوز بثنائية مقابل هدف أمام روما.

روما حل ضيفا على إنتر في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

إنتر تقدم أولا في الدقيقة 15 عن طريق هيرنانيز قبل أن يعدل روما النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق رادجا ناينجولان.

إلا أن إنتر خطف الفوز في الدقيقة 88 عن طريق المتألق ماورو إيكاردي.

بداية الخطورة

القمة بدأت سريعا على مرمى الفريقين لأجل تحقيق انتصار ثمين سواء لروما أو لإنتر.

وبعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الأول نجح هيرنانيز في هز شباك روما بمهارة رائعة.

هيرنانيز من على حدود منطقة الجزاء سدد في الزاوية العكسية لحارس روما ليفشل دا سانتيس في التصدي لها.

خروج توتي

من انطلاق الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 52 دخل سيدو كيتا بديلا لفرانشيسكو توتي.

خروج توتي جاء لصالح روما فبدأ ذئاب روما في تشكيل الخطورة على مرمى إنتر.

خطورة روما جاءت من أقدام ناينجولان وسرعة كيتا.

وفي الدقيقة 63 ومن صاروخ معتاد نجح ناينجولان في هز شباك إنتر معلنا عن تعادل روما.

هدف قاتل

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين خطف إيكاردي الفوز لإنتر بهدف قاتل.

تسديدة إيكاردي فشل دا سانتيس في التصدي لها لتهز شباك روما وتعلن عن فوز ثمين لإنتر.

فوز هو الأول لإنتر على روما في الدوري الإيطالي منذ فبراير 2011.

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 45 في المركز السابع بينما تجمد روما عند النقطة 58 في المركز الثالث ليدخل الذئاب في منافسة شرسه على مقاعد أوروبا.

شاهد – أهداف المباراة