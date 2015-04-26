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عضو صياغة الدستور اليمنى: لولا مصر لتحولت بلادنا إلى سوريا

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عضو صياغة الدستور اليمنى: لولا مصر لتحولت بلادنا إلى سوريا عضو صياغة الدستور اليمنى: لولا مصر لتحولت بلادنا إلى سوريا
أكد معين عبد الملك، عضو لجنة صياغة الدستور اليمنى، أنه لولا دور فى اليمن لتحولت إلى سوريا، مؤكّدًا أن القاهرة لعبت دورًا كبيرًا لصالح القضية اليمنية، بعد هدوء الأوضاع رويدًا داخل الأراضى اليمنية.

وقال عضو لجنة صياغة الدستور اليمنى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع عبر شاشة "سكاى نيوز عربية"، إنه لا يمكن لأى طرف من الأطراف فى اليمن، السيطرة على الحكم كما كان يحدث فى الماضى، موضّحًا أن الاقتصاد اليمنى منهار بسبب ما يحدث من دمار على الأراضى اليمنية من قبل الميلشيات المسلحة.

وأكد أن الانتصار الحقيقى لليمن هو عودة المسار السياسى للبلاد، لافتا إلى أن هناك حروبا داخلية عبثية تحدث داخل صنعاء، هدفها تدمير المناطق الحيوية والعسكرية.

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مصر 365

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