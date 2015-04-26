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قتلى من جماعة الحوثيين فى كمين بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية

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قتلى من جماعة الحوثيين فى كمين بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية قتلى من جماعة الحوثيين فى كمين بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية
لقى عدد من الحوثيين مصرعهم فى كمين نصبه مسلحون مجهولون بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز بالعربية) الليلة دون مزيد من التفاصيل.

وقد أسفر كمين للمقاومة الشعبية جنوب مدينة لودر بمحافظة أبين جنوبى اليمن استهدف ناقلة جند عن مقتل تسعة حوثيين ، فيما دمرت طائرات التحالف العربى ستة مواقع للحوثيين فى مدينة الضالع ، ما أسفر عن مقتل 20 حوثيا على الأقل وجرح آخرين.
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