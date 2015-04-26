أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محافظ الانبار يعلن إغلاق الأردن حدودها البرية مع العراق بسبب داعش

Google+ Print
محافظ الانبار يعلن إغلاق الأردن حدودها البرية مع العراق بسبب داعش محافظ الانبار يعلن إغلاق الأردن حدودها البرية مع العراق بسبب داعش
أعلن مجلس محافظة الأنبار مساء اليوم الجمعة ان المملكة الأردنية الهاشمية منعت دخول الشاحنات التجارية الى المملكة على خلفية التفجيرات التى استهدفت منفذ طريبيل الحدودى من قبل مسلحى تنظيم (داعش) .

وقال حميد الهاشم عضو مجلس الأنبار، "ان المملكة الأردنية الهاشمية منعت دخول الشاحنات التجارية التى تنقل المواد والبضائع التجارية المتنوعة القادمة من الأراضى العراقية بسبب الإغلاق خشية من ان يتم دخول الإرهابيين بداخل الشاحنات لتنفيذ جرائم فى المملكة" .

وأضاف "ان مئات الشاحنات التجارية تحتشد بالقرب من منفذ طريبيل الحدودى بانتظار فتح الحدود من قبل الجانب الأردني".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365