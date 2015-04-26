محافظ الانبار يعلن إغلاق الأردن حدودها البرية مع العراق بسبب داعش

أعلن مجلس محافظة الأنبار مساء اليوم الجمعة ان المملكة الأردنية الهاشمية منعت دخول الشاحنات التجارية الى المملكة على خلفية التفجيرات التى استهدفت منفذ طريبيل الحدودى من قبل مسلحى تنظيم (داعش) .

وقال حميد الهاشم عضو مجلس الأنبار، "ان المملكة الأردنية الهاشمية منعت دخول الشاحنات التجارية التى تنقل المواد والبضائع التجارية المتنوعة القادمة من الأراضى العراقية بسبب الإغلاق خشية من ان يتم دخول الإرهابيين بداخل الشاحنات لتنفيذ جرائم فى المملكة" .

وأضاف "ان مئات الشاحنات التجارية تحتشد بالقرب من منفذ طريبيل الحدودى بانتظار فتح الحدود من قبل الجانب الأردني".

>