محافظ مطروح يعقد مؤتمرا شعبيا مع عمد ومشايخ وعواقل وشباب مدينة الحمام

قام اليوم اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم السبت، بجولة ميدانية بمدينة الحمام، أعقبها مؤتمر شعبى، مع عمد ومشايخ وعواقل وشباب مدينة الحمام، للوقوف بنفسه على أهم المشاكل التى تواجه المواطنين، وتقديم الحلول الفورية لهم، بحضور اللواء بلاسى شاكر رئيس مدينة الحمام، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من جامعة الإسكندرية، لمتابعة كل الطرق التى تم رصفها بالمدينة، ومتابعة أعمال شبكة الصرف الصحى، والمعوقات التى تواجه المشروع، وعرض تقرير مفصل عن حالة الطرق بالمدينة، والمدة التى تم رصف الطرق خلالها، بالإضافة الى الوضع الحالى لمشروع الصرف الصحى بالمدينة، لإحالة جميع المقصرين إلى النيابة العامة، وذلك بناء على مطلب العديد من المواطنين بالمدينة، بسبب سوء شبكة الطرق والصرف الصحى.

ووجه المحافظ بدراسة مقترح، قدمه أحد المواطنين الخاص بتوصيل مياه الصرف الزراعى، بالرويسات بخط المياه العكرة، مع المختصين نظرا لقربة من خط المياه العكرة، وذلك بعد تأكيد الأهالى للمحافظ، زراعة العديد من المحاصيل، ومنها الأرز والطماطم والقمح، مؤكدين صلاحية المياه للزراعة والرى من مياه الصرف الزراعى.

وأكد المحافظ أنه تمت مخاطبة وزير الرى، لتشغيل خط المياه العكرة مرة أخرى، لتخفيف الضغط على خط مياه الشرب، التى تقوم القرى السياحية بالرى منها، وتم الاتفاق على فتح خط المياه العكرة بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا.

كما قرر المحافظ دراسة إقامة مبنى لمصلحة الضرائب ومبنى للجوازات، بمدينة الحمام، نظرا لبعد المسافة بين مدينة مرسى مطروح العاصمة، بالإضافة إلى وضع تطوير المزلقان بالمدينة فى خطط التطوير، وتوفير مكان لسوق التين الموسمى، وتوفير موقف مناسب للسيارات بالمدينة.

ووجه المحافظ لرئيس المدينة ومدير التموين، لمتابعة وحصر أصحاب ماكينات الرى لتوفير حصص السولار، للمواطنين ممن لديهم بطاقات زراعية فقط، بالإضافة إلى توفير حصص زيت الطعام لأهالى مدينة الحمام، طبقا للمقررات التموينية لكل مواطن.

كما وجه المحافظ لرئيس المدينة، بحصر جميع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المستغلة، بمدينة الحمام لاتخاذ الإجراء المناسب، للاستفادة منها، ودارسة إقامة مدرسة ابتدائى إضافية، فى المنطقة الشرقية بمدينة الحمام.

وقرر المحافظ دعم نادى الحمام الرياضى، بمبلغ 75 ألف جنيه، وأكد أنه سيتم دعم الأندية التى ستشرف المحافظة فى البطولات، بنتائجها بالدورى الممتاز والدرجة الأولى والثانية والثالثة.

من جانبهم وجه عمد ومشايخ وعواقل وشباب مدينة الحمام، الشكر لمحافظ مطروح على تلبيته الدعوة بالحضور للاستماع إلى مطالبهم، وتلبيتها فورا، والوقوف على كل كبيرة وصغيرة من المشاكل التى تواجه مستشفى الحمام، وإيجاد الحلول الفورية المناسبة لمشاكل الطرق والتعليم والمياه بالمدينة.

1- محافظ مطروح يعقد مؤتمرا شعبيا مع أهالى الحمام

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