يساعد على التخسيس ويقلل نسبة الكولسترول.. فوائد لا تعرفها عن الأفوكادو

لفاكهة الأفوكادو فوائد كبيرة على المستوى الصحى وعلى مستوى تنظيم الوجبات الغذائية وإنقاص الوزن لا يدركها الكثيرون، كونها من الفواكه التى تحتوى على الدهون المشبعة التى يحتاجها الجسم فضلاً عن احتوائها على أكثر من 20 فيتامين وعناصر معدنية تعمل على إعادة بناء الخلايا.

وعن فوائد الأفوكادو تقول أخصائية التغذية ياسمين الشرقاوى: يحتوى الأفوكادو على مجموعة من الفيتامينات تصل إلى 20 فيتامين والمواد المغذية التى تجعله أفضل الاختيارات عند الخضوع لأنظمة غذائية وصحية لإنقاص الوزن دون أى أثر، كما أنه يحتوى على دهون نباتية صحية يحتاجها الجسم، فالبعض يعتقد أن الرجيم لا يحتاج إلى تناول بعض الأطعمة الدهنية، لكنه اعتقاد خاطئ لذلك ينصح باستبدال الدهون المتواجدة فى اللحوم بأنوعها بفاكهة الأفوكادو سواء تناولها كاملة أو عصير.

كما يحتوى على مادة "البيتاسيتوستيرول" التى تساعد الجسم على التخلص من النسب الزائدة للكولسترول فى الدم.

أما بالنسبة لطرق تناوله وإدخاله فى الطعام تقول: "يمكن طحن ثمرة الأفوكادو واستخدامها كمقبلات بجانب الطعام بديلاً للمايونيز والتومية وغيرها، كما يمكن تقطيعها مع السلطة أو الفواكه للاستفادة القسوة منها، بالإضافة إلى عصرها وإضافة عسل النحل أو الزبادى خالٍ الدسم لها.