دراسة خطيرة: نوم طفلك على كرسى السيارة قد يؤدى إلى وفاته

نتائج جديدة وخطيرة للغاية، كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقاً لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب – جامعة بنسلفانيا الأمريكية، حيث أشارت أن ترك الأطفال الصغار وحديثى الولادة ينامون بمفردهم على كرسى السيارة أو الأرجوحة المخصصة للنوم دون رقابة قد يتسبب فى وفاتهم.

وأوضحت النتائج أن الخطورة تكمن فى أن الطفل قد يختنق بواسطة حزام الأمان الخاص بالسيارة وذلك وفقاً لنتائج البحث التى شملت 47 حالة وفاة لأطفال صغار فى الفترة من 2004 حتى 2008، حيث فقدوا حياتهم بعد الجلوس على مقعد السيارة أو بعض أنواع الأرجوحات المخصصة للنوم، وكان القاسم المشترك للوفاة فى جميع الحالات هو الاختناق.

وأكد الباحثون أن ترك الطفل بمفرده على مقعد السيارة لفترات قصيرة قد يتسبب فى وفاته أيضاً، حيث تراوح الوقت الذى توفى خلاله الأطفال بعدما تركهم والديهم بمفردهم ما بين 4 دقائق إلى 11 ساعة.

وسلط التقرير الضوء على أحد الأطفال الذين توفوا بسبب الاختناق، ويبلغ عمره 11 شهرا، بعدما تركه أحد والديه ينام بمفرده على كرسى السيارة، بعدما ربط حزام الصدر فقط، بينما لم يربط الحزام السفلى، وهو ما أدى إلى انزلاق الطفل لأسفل بعد وقت وجيز وتعلق بالحزام العلوى الذى التف حول رقبته وأدى إلى اختناقه ووفاته على الفور.

وشدد التقرير على ضرورة عدم ترك الأطفال ينامون بمفردهم ودون رقابة على مقعد السيارة أو الأرجوحة أو أى مكان يوجد به حزام، لأن ذلك قد يتسبب فى تعرضه للاختناق والوفاة على الفور، مضيفاً أن الأمثل هو أن ينام الطفل على ظهره وذلك على مرتبة ثابتة، وكما يجب أن يكون كرس السيارة مستقراً وربط أحزمة الآمان جيداً والتأكد من عدم جلوس الطفل على أى شىء لين أثناء النوم أو الجلوس.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة " Journal of Pediatrics"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع والعشرين من شهر أبريل الجارى.