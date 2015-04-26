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محافظ الشرقية : المحافظة الأفقر في محطات المياه .. والإعلام أعطى خبر “تسمم مواطنين” أكثر من حجمه

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محافظ الشرقية : المحافظة الأفقر في محطات المياه .. والإعلام أعطى خبر “تسمم مواطنين” أكثر من حجمه محافظ الشرقية : المحافظة الأفقر في محطات المياه .. والإعلام أعطى خبر “تسمم مواطنين” أكثر من حجمه

 

محافظ الشرقية

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إنه أبلغ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن المحافظة تعد الأفقر على مستوى الجمهورية فى محطات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أنه فتح تحقيقًا فى واقعة حالات التسمم الجماعي بمدينة “الإبراهيمية”.

وتابع المحافظ قائلًا، “الإعلام أعطى الموضوع أكبر من حجمه وأكبر مما يستحق، الموضوع تلوث في المياه زي ما قالوا المواطنين”.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “البيت بيتك”، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية “ten”، قائلًا، “خاصة أني ليا 7 دقائق على التليفون واحنا وقتنا مهم جدًا، المحافظة الأفقر فى محطات الشرب والصرف الصحي وأنا بلغت رئيس الوزراء بذلك، يعني الموضوع مش بتاع محافظ جى من 10 أو 20 يوما وربنا يقدرنى على حل مشاكل المحافظة- إن شاء الله”.

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