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محافظ المنيا يحتفل مع رجال الجيش والشرطة بعيد تحرير سيناء

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محافظ المنيا يحتفل مع رجال الجيش والشرطة بعيد تحرير سيناء محافظ المنيا يحتفل مع رجال الجيش والشرطة بعيد تحرير سيناء

صورة من الاحتفال

 

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الاحتفالية التي أقامتها مديرية أمن المنيا بمناسبة عيد تحرير سيناء، بنادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء محمد الهلباوي مدير الأمن واللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية والعقيد أركان حرب وليد إبراهيم قائد قوات التامين بالمحافظة، والعقيد أحمد شوقي المستشار العسكري بالمحافظة وعدد كبير من القيادات الأمنية من أبناء القوات المسلحة وجهاز الشرطة.
> من جانبه نقل المحافظ تهانيه لرجال القوات المسلحة والشرطة في المحافظة، بمناسبة الذكرى الـ33 لتحرير سيناء، حيث استردت فيها آخر شبر من أراضيها من العدو الإسرائيلي، وأكد أن هذا اليوم يمثل عيدًا قوميًّا لملحمة انتصارات وطنية خالدة سطرت في سجل البطولات لقواتنا المسلحة وشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الحفاظ على عزة وكرامة واستقلال الوطن.

وأشاد مدير الأمن، بالأدوار البطولية وتكاتف الشعب والقوات المسلحة والشرطة في انطلاق مسيرة التعمير لمصر، مؤكدًا أن جنود مصر خير أجناد الأرض ولديهم من العزيمة والإرادة ما يجعلهم دائمًا في رباط إلى يوم الدين.

أوضح قائد قوات التامين بالمحافظة أن رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة هما الدرع الذي يحفظ آمن مصر واستقرارها وستظل وحدتهما مع الشعب هي سر عظمة هذا البلد ، ولن يفرطا في هذا الدور ،حيث يبذل رجال لقوات المسلحة والشرطة دورا عظيما في القضاء على البؤر الإرهابية في كافة ربوع سيناء والوطن.

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