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وصول شحنة آثار مصرية من باريس داخل 3 طرود

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وصول شحنة آثار مصرية من باريس داخل 3 طرود وصول شحنة آثار مصرية من باريس داخل 3 طرود

أرشيفية

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي شحنة أثار مصرية من عصور مختلفة قادمة من فرنسا بعد أن تمكنت المصرية من استعادتها بعد أن خرجت من البلاد خلال الفترات السابقة بطريقة غير شرعية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الشحنة وصلت علي الطائرة المصرية القادمة من باريس داخل 3 طرود دبلوماسية، وقامت سلطات المطار بإعلان حالة الطوارئ داخل قرية البضائع وتخصيص إحدى الساحات لشحنة الأثار، وتم تخصيص فريق عمل لإنزال الشحنة من الطائرة.

وقامت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بتخصيص فريق عمل من مأموري الجمرك لفحص الطرود القادمة من باريس، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي الخاص بها وتسليمها إلى لجنة الأثار لتخرج من المطار تحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة لعرضها وفقًا لخطة وزارة الأثار.

وكان وزير الأثار ممدوح الدماطي قد صرح في مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية بالمطار أثناء استقبال 7 طرود تحتوي على 123 قطعة أثرية فرعونية هامة عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية أن استردت مؤخرًا قطع أثرية من أمريكا وأستراليا وألمانيا والدنمارك.

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