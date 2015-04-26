جيهان السادات: "الزعيم الراحل كان رومانسيا جدا ويكتب شعرا ويغنى لى"

قالت السيدة جيهان السادات، زوجة الزعيم الراحل أنور السادات، إن زوجها الرئيس الراحل كان رومانسيًا للغاية ويتمتع بالحنان فى التعاملات، قائلة "أنور السادات كان رومانسيا جدا جدا، وكان حنين، وميقدرش يشوف حد من أولاده يأخذ حقنة".

وأضافت "جيهان" فى حوارها مع الإعلامى عمرو الليثى للحديث عن حياتها الشخصية فى ذكرى تحرير سيناء ببرنامج "بوضوح"، اليوم السبت، أن الرئيس السادات كان يقوم بكتابة الشعر ويغنى لها، مؤكدة أن السبب الذى جذبها إلى شخصية السادات هو حبه لوطنه والوطنية التى كان يتمتع بها.

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