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"الوفد": قطعنا الاتصالات مع "6 أبريل" لأننا لا نعلم من يدير الحركة

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"الوفد": قطعنا الاتصالات مع "6 أبريل" لأننا لا نعلم من يدير الحركة "الوفد": قطعنا الاتصالات مع "6 أبريل" لأننا لا نعلم من يدير الحركة
قال المهندس حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب يستبعد الحوار مع حركة شباب 6 أبريل باعتبارها منقسمة و"غير معلوم من يديرها"، مشيرًا إلى أن "الوفد" كان يتواصل مع الحركة قبل ذلك عن طريق طارق الخولى المتحدث الرسمى باسم 6 أبريل آنذاك، وبعد الانشقاقات والانقسامات بالحركة انقطعت الاتصالات بين الوفد وبينها.

وأضاف "الخولى" لـ "اليوم السابع" أن الأحزاب تمثل قطاعا من الشعب وأن الرئيس يمتلك شعبية كبيرة تنعكس على الأحزاب باعتبار أن الشعب هو المكون الأساسى للأحزاب، لافتًا إلى أن هناك أخطاء فى الفترة الحالية لا يمكن إنكارها إلا أن المناخ غير مناسب لتلبية كل طلبات القوى السياسية، وأن هناك ظروفا يجب تقديرها حتى تخرج من أزمتها وحربها على الإرهاب وتصعيد الإخوان.

وكانت حركة شباب 6 أبريل قد أعلنت عن إرسالها عددا من الأحزاب السياسية صورة كتيب مطبوع لرؤيتها الكاملة، يشمل الأهداف والآليات واستراتيجيات العمل خلال المرحلة القادمة، كما أعلنت عن اجتماعات ستعقد خلال المرحلة القادمة لدراسة آخر تطورات ملف التواصل مع الكيانات الأخرى، وتلقى موافقات الكيانات والبدء فى تعميم هذه الرؤية على مستوى الكيانات الأخرى.


>- محمد أبو الغار: نرفض الحوار مع "6 أبريل" لأنها "محظورة قانونيًا"

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