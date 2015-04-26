موجز الصحافة المحلية: وزير البيئة يشرب المياه وأهالى الشرقية يموتون

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "وزير البيئة يشرب المياه وأهالى الشرقية يموتون"، بشأن تفاصيل أزمة تسمم المئات من أبناء محافظة الشرقية، وسط شائعات تلوث المياه، فى أعقاب غرق ناقلة الفوسفات فى نهر النيل، واتهامات محافظ الشرقية لعناصر إخوانية بإلقاء مادة مسممة فى المياه، كما تنفرد الجريدة بحوارٍ مهم مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على هامش زيارته لإندونيسيا تعهد خلاله بأن يكون انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف أقل بشكل ملحوظ عن العام الماضى، مؤكدًا أن الرئيس يتابع ملف الطاقة بنفسه.

وقالت جريدة "الأهرام": إن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، يفتتحان اليوم برنامج تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام، الذى يهدف إلى إعداد 40 ألف كادر شاب لتأهيلهم من المشاركة الفعالة فى انتخابات المجالس المحلية والعمل العام بالمحليات.

وأبرزت جريدة "الأخبار" تأكيد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أن قرار مصر بالترشح للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن يأتى فى ضوء مواصلة جهودها المكثفة لصون السلم والأمن الدوليين، ودفع قضايا العالم الثالث والدول النامية للأمام، وأيضًا القضايا المرتبطة بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن لتصبح أكثر ديمقراطية، وأكثر تمثيلًا للدول النامية ومصالحها.

وحصلت جريدة "المصرى اليوم" على تصريحات خاصة من عزت محمود، رئيس شركة "عمر أفندى"، والتى قال خلالها إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتى صدر حكم قضائى نهائى ببطلان خصخصتها وإعادتها للدولة، إن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، يجرى مفاوضات مع هانى قدرى دميان، وزير المالية، لرد قيمة الشركة التى دفعها المستثمر السعودى جميل القنبيط، والبالغة 589، 4 مليون جنيه، تمهيدًا للتفاوض معه وعمل مقاصة بين مستحقاته وحقوق الدولة.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الأولى قرار المستشار عمرو بدير، رئيس نيابة الزيتون، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة تشريح جثة إخوانى لقى مصرعه إثر إنفجار عبوة ناسفة فى وجهه أسفل كوبرى سنان بالزيتون، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بتحويل بقايا القنبلة للمعمل الجنائى معرفة مكوناتها.

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