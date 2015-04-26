3 طرود لقطع أثرية فرعونية مهربة تصل القاهرة قادمة من باريس

استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديجول بباريس وعلى متنها 3 طرود تحتوى على ما يزيد على 200 قطعة أثرية فرعونية مهمة عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مصدر بالمطار أنه فور هبوط الطائرة بأرض مطار القاهرة توجه فريق متخصص من وزارة الآثار بالتنسيق مع مندوب من وزارة الخارجية ورجال المباحث والسلطات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوى إلى قرية البضائع لاستلام القطع الأثرية المهربة لتتولى وزارة الآثار مسئولية نقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

وكان مطار القاهرة قد استقبل مساء أمس الجمعة 123 قطعة أثرية على متن رحلة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك.

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