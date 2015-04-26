نقيب الصحفيين:انضمام الإلكترونيين للنقابة يحتاج حوارا مع الجمعية العمومية

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن انضمام الصحفيين الإلكترونيين للنقابة فى حاجة إلى حوار داخل مجلس النقابة والجمعية العمومية مبنى على أرضية المستقبل، مضيفا أن انضمامهم لابد أن يكون وفقا لشروط معينة.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن ذلك فى حاجة لتعديل قانون النقابة، لضم كل من تنطبق عليه شروط القيد من الإلكترونيين، التى تتساوى مع زميله العامل بصحيفة ورقية، ومنها أن يكون منتميًا لمؤسسة صحفية وضعها قانونى، وأن يكون معينًا فيها، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال وله أرشيف متصل والاحترافية والمهنية.

ولفت قلاش، إلى أن النقابة بادرت منذ 11 عاما فى مؤتمرها الرابع لمناقشة فكرة الصحافة الإلكترونية وخرجت بتوصيات، موضحا أن هناك مخاوف لدى البعض من الصحافة الإلكترونية لعدة أسباب أبرزها زيادة عدد الكيانات التى تتاجر بالقضية.

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إلى أن فكرة الكيانات الموازية ودخول أناس ليس لهم علاقة بالمهنة يعد خطرا وأن حالة الفوضى المتعمدة سواء المتواجدة بالصحافة الورقية أو الإلكترونية يعد خطرا أيضا على المهنة.